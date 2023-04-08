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سيلتا فيغو يتعادل مع إشبيلية في الدوري الإسباني

2023-04-08

مدريد-سانا

تعادف فريق سيلتا فيغو أمام مضيفه إشبيلية بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي فريق اشبيلية كل من اللاعبين يوسف النصيري وماركوس اكونيا في الدقيقتين 43 و81 في حين سجل لفريق سيلتا فيغو اللاعبان ميغيل رودريغيز وغونسالو باسيينسيا في الدقيقتين 89 و93 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 32 نقطة ليحل في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.

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