8 نيسان 1970 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر ما أدى لمقتل 30 طفلاً

دمشق-سانا

1879 – حاكم مصر الخديوي إسماعيل يقرر طرد الوزيرين البريطاني والفرنسي من الحكومة المصرية.

1904 – توقيع اتفاق بين فرنسا وبريطانيا بخصوص تقسيم نفوذهما في الوطن العربي.

1914 – الولايات المتحدة وكولومبيا توقعان معاهدة لتنظيم حقوق الطرفين في منطقة قناة بنما.

1946 – عقد آخر اجتماع لعصبة الأمم.

1957 – إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة البحرية بعد إغلاقها بسبب العدوان الثلاثي على مصر 1956.

1970 – قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر ما أدى لمقتل 30 طفلاً.

1993 – مقدونيا تنضم إلى الأمم المتحدة بعد استقلالها عن يوغوسلافيا.

2004 – اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية واثنتين من الحركات المتمردة في دارفور، وذلك فيما عرف بنزاع دارفور.

2005 – بدء مراسم جنازة بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان.

2010 – الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي دميتري ميدفيديف يوقعان في العاصمة التشيكية براغ على اتفاقية جديدة بين بلديهما حول تقليص حجم ترسانتهما النووية.

من مواليد هذا اليوم:

1904 – جون هيكس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1972.

1936 – غسان كنفاني، روائي وقاص وصحفي فلسطيني.

من وفيات هذا اليوم:

1931 – إريك أكسل كارلفلت، شاعر سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1931.

1984 – بيوتر كابيتسا، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

أعياد ومناسبات:

عيد ميلاد بوذا في اليابان.

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