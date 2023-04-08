استشهاد فلسطيني بعد تنفيذه عملية بطولية في (تل أبيب) أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين

القدس المحتلة-سانا

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، نفذ فلسطيني اليوم عملية بطولية في (تل أبيب) أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فلسطينياً من بلدة كفر قاسم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تمكن من الوصول إلى تجمع للمستوطنين وأطلق النار عليهم من مركبته، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطرة، إضافة إلى استشهاد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه العملية تأتي رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، مشددةً على استمرار هذه العمليات والمقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال.

ونفذت المقاومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم عملية بطولية في منطقة الأغوار بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency