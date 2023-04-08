نابولي يفوز على ليتشي بثنائية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق نابولي على مضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي فريق نابولي كل من جوفاني دي لورنتسو في الدقيقة 18 ولاعب ليتشي أنتونينو غالو في الدقيقة 64 بالخطأ في مرمى فريقه، بينما أحرز هدف ليتشي الوحيد اللاعب فيديريكو دي فرانشيسكو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 74 نقطة متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، في حين تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

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