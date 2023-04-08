بمشاركة 70 جناحاً وجهة عارضة.. افتتاح مهرجان حلب الخير الثاني

حلب-سانا

بمشاركة 70 جناحاً وجهة عارضة افتتحت مساء اليوم فعاليات مهرجان حلب الخير الثاني على أرض سوق هنانو في حي الفيض.

وتضمن المهرجان الذي تقيمه شركة الكنانة للمعارض بالتعاون مع محافظة حلب مختلف أنواع المواد الغذائية والاستهلاكية وحلويات رمضان والمعلبات والمنظفات وصابون الغار والألبسة الجاهزة والاحذية.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض في تصريح للصحفيين أهمية إقامة هذه المهرجانات خلال شهر رمضان بمشاركة القطاعين العام والخاص، بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق وتوفير احتياجات الأسرة من المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم جميع التسهيلات الممكنة للفعاليات الاقتصادية لإقامة هذه المهرجانات والمعارض.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الكنانة للمعارض كنانة علوش أن هدف المهرجان الذي تستمر فعالياته ليوم العيد هو دعم الأهالي المتضررين من الزلزال، من خلال تقديم المنتجات والسلع الاستهلاكية من المنتج مباشرة إلى المستهلك وكسر حلقة الوساطة التجارية وبأسعار مخفضة، وخاصة التي تحتاجها العائلة، مع إجراء عروض وحسومات يومية لكل السلع، وذلك بمشاركة غرف الصناعة والتجارة والجمعيات الخيرية.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المشاركين، حيث تحدث باسل فرجو ممثل شركة الدرة الغذائية عن مشاركته بالمعرض بأكثر من 120 صنفاً، مع إجراء حسومات على منتجاتها من المعكرونة وعجينة التمر ومستلزمات وحلويات العيد بنسبة 50 بالمئة.

وقال محمد خطاب مدير مبيعات شركة سلا للمنظفات إنه يقدم منتجاته من المنظفات المتعلقة بالسجاد وسوائل الجلي بجودة عالية وسعر منافس في السوق، وتم تخفيف العبء على المستهلك من خلال تعبئة المنتج بالأكياس دون العبوات البلاستيكية وتعويض ذلك بالوزن، بينما نوه خالد عصعص إلى أنه يشارك بمختلف أنواع العطورات والشامبو ومساحيق التجميل والزيوت النباتية، حيث يتم تقديم عبوات مجانية مع كل قطعة، إضافة للحسومات الكبيرة على الأسعار.

وبينت ممثلة مؤسسة السورية للتجارة غادة الكم أن المؤسسة شاركت في المهرجان بمنتجات الزيوت والسمنة والمعكرونة والشعيرية ودبس البندورة، وتم إجراء حسومات على هذه المنتجات.

وقال مصطفى طحاوي ممثل شركة معراوي التجارية الغذائية إنه يقدم منتجاته بسعر الكلفة بهدف تشجيع زوار المهرجان على التسوق وشراء حاجاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وهذا ما أكدت عليه شروق ممثلة شركة دانيلو للألبسة الرجالية، حيث يتم البيع المباشر من معمل الألبسة للمستهلك وبأسعار مخفضة.

قصي رزوق

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