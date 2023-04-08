الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الكندي في موسكو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء القائم بأعمال سفير كندا بريان إبل في موسكو للاحتجاج بشدة على تصريح مندوب أوتاوا لدى الأمم المتحدة روبرت راي، الذي أيد جريمة قتل المراسل العسكري الروسي فلادلين تاتارسكي في بطرسبورغ مؤخراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم إنه “تم استدعاء القائم بأعمال سفير كندا في موسكو إلى مقر الوزارة والاحتجاج لديه على تصريحات المندوب الكندي لدى الأمم المتحدة، والتأكيد له على أن الموقف الذي اتخذه ذلك الدبلوماسي أصبح مظهراً آخر من مظاهر كراهية روسيا التي تؤججها كندا عندما تبرر أو تتكتم على الجرائم المرتكبة ضد روسيا ومواطنيها بما فيها الجرائم الإرهابية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الفائت استدعاء القائم بالأعمال الكندي المؤقت في موسكو، رداً على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية المعادية لروسيا.

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