منظمة حزب البعث في روسيا بذكرى تأسيسه: نجدد وقوفنا إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها

موسكو-سانا

جددت قيادة وأعضاء منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي في روسيا الاتحادية العهد بالصمود والوقوف إلى جانب وطنهم سورية، وخلف قيادتها الحكيمة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليها.

وجاء في بيان المنظمة بمناسبة حلول الذكرى السادسة والسبعين لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي، تلقت سانا نسخة منه اليوم “نجدد عهدنا بالصمود خلف قيادتنا الحكيمة للتصدي للحرب الإرهابية على سورية، ونؤكد جاهزيتنا لبذل كل طاقاتنا في سبيل تحرير أرضها من الإرهاب ومن كل أعداء الوطن المتسترين خلف شعارات كاذبة بهدف تدمير وطننا ومجتمعنا وسرقة خيرات وثروات الشعب السوري”.

وأكدت قيادة وأعضاء المنظمة ثباتهم في مواقفهم من القضايا المصيرية، ومضيهم حتى تحقيق أهداف الحزب في الوحدة والحرية والاشتراكية وتحرير الجولان العربي السوري الحبيب، وعودة فلسطين المحتلة إلى أهلها وأصحابها الحقيقيين، متوجهين بالتحية الى جيشنا العقائدي الباسل، ومترحمين على شهداء سورية الأبرار الذين ما بخلوا بدمائهم الزكية في سبيل الدفاع عن وحدة واستقلالية أرض سورية واستقلال قرارها السياسي.

كما نوهت قيادة وأعضاء المنظمة بصمود شعبنا في وجه التحديات والإجراءات القسرية التي تفرضها الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا بإرهابهم الاقتصادي للنيل من لقمة عيش الشعب السوري عبر سرقة خيراته وثرواته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency