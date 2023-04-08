الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويصيب آخرين بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف اللاذقية الشمالي لهجوم شنته مجموعة إرهابية، وقضت على عدد من أفرادها وأصابت آخرين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان على موقعها الالكتروني أن “وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم مجموعة إرهابية في ريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين المهاجمين وإصابة عدد آخر بجروح”.

وأضاف البيان: إنه “تم سحب جثة أحد الإرهابيين القتلى مع كامل عتاده وسلاحه، وهو أجنبي الجنسية ويدعى أبو قتادة”.

وتصدت وحدات من الجيش في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي لهجوم إرهابي شنته مجموعات إرهابية تنتشر بريفي حلب الغربي وإدلب، وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين.

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