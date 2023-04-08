مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل جراء العاصفة الثلجية في كندا

مونتريال-سانا

لقي شخصان مصرعهما إثر عاصفة ثلجية ضربت شرق كندا وتسببت بأضرار مادية كبيرة، بينما ما زالت مئات آلاف المنازل في مدينة كيبيك دون كهرباء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الكندية قولها في بيان: إنه تم تسجيل حالتي وفاة في أونتاريو وكيبيك منذ بداية العاصفة في البلاد.

بدورها ذكرت شركة إيدرو كيبيك الموردة للكهرباء أنه ما زال نحو 630 ألف منزل دون كهرباء لغاية الآن مقابل مليون ومئة ألف منزل خلال ذروة العاصفة الثلجية.

وشهدت مدينة مونتريال نحو نصف الأعطال وفتحت فيها ستة مراكز إيواء طارئة مؤقتة عقب انقطاع التيار الكهربائي.

ويشير المراقبون المحليون إلى أن هذا أكبر انقطاع يطال شبكة الكهرباء في كيبيك منذ العاصفة الجليدية في العام 1998 التي أغرقت المقاطعة في حالة من الفوضى لعدة أسابيع.

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