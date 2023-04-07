أوليانوف: نظام كييف يعرقل تنفيذ مبادرة وكالة الطاقة الذرية حول محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أوضح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بلاده لا تعول على تنفيذ مبادرة وكالة الطاقة الذرية حول إعلان محيط محطة زابوروجيه النووية منطقة آمنة بسبب المواقف الاستفزازية لنظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أوليانوف قوله: “إن موقف نظام كييف السلبي يؤكد أنه غير مستعد للكف عن قصف المحطة النووية، وهذا ما يعيق تنفيذ مبادرة وكالة الطاقة الذرية للشهر الثامن على التوالي”، لافتاً إلى أن روسيا بقيت في حوار مع الوكالة الدولية للحفاظ على السلامة النووية في المحطة منذ شهر أيلول الماضي.

وأشار أوليانوف إلى أن الجانب الروسي عبر عن مواقفه حول عدد من الأفكار الجديدة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته كالينينغراد الأربعاء الماضي لإغناء مبادرته بها من أجل تحقيق مزيد من التقدم بهذا الخصوص.

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