أسعار النفط تسجل صعوداً للأسبوع الثالث على التوالي

لندن-سانا

تتجه أسعار النفط نحو تسجيل ثالث صعود أسبوعي على التوالي، على خلفية قرار (أوبك بلس) خفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 0.11 بالمئة إلى 80.70 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج (برنت) بنسبة 0.15 بالمئة إلى 85.12 دولاراً للبرميل.

وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي بأكثر من 7 بالمئة، بعد قرار دول في مجموعة (أوبك بلس) بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري.

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