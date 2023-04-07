قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً بينهم ثلاثة أطفال عند أبواب المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً، بينهم ثلاثة أطفال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من باب السلسلة، و3 أطفال من باب الأسباط، و6 آخرين من البلدة القديمة أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى الأقصى لأداء الصلاة، وأعاقت آخرين وفتشتهم، وأغلقت محاور الطرق الرئيسية وكثفت حواجزها ودفعت بتعزيزات أخرى في شوارع المدينة والبلدة القديمة ومحيط الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى فجر اليوم وباب حطة أحد أبوابه، واعتدت على الفلسطينيين والمصلين الذين حاولوا دخوله لأداء صلاة الفجر ومنعتهم من دخوله.

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