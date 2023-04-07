إعادة افتتاح مركز جباية وحدة مياه نبع الصخر في القنيطرة

القنيطرة-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة افتتاح مركز الجباية ضمن مقر وحدة مياه نبع الصخر.

وكان المركز تعرض لأعمال تخريب وسرقة محتوياته على يد المجموعات الإرهابية خلال السنوات الماضية، قبل أن تقوم مؤسسة المياه في المحافظة بإعادة تأهيله وتجهيزه بعد عودة الأمن إلى المنطقة، بهدف تقديم خدمات الدفع وتسديد الفواتير للمشتركين.

وفي سياق آخر أنهت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه إصلاحات ضمن شبكة مياه قرية نبع الصخر، حيث تمت إعادة ضخ المياه إلى الشبكة العامة، بعد توقفها لفترة جراء عطل في الشبكة.

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