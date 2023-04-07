مصر وزيمبابوي وإيرلندا وتشيلي تدين ممارسات قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

عواصم-سانا

أدانت مصر وزيمبابوي وإيرلندا وتشيلي اليوم ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك واعتداءها على الفلسطينيين فيه.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عن قلق بلاده نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ 48 ساعة الماضية، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، محذرا من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة إثر ذلك.

كما طالبت حكومة زيمبابوي في بيان صدر عن وزارة خارجيتها (إسرائيل) بسحب قواتها المحتلة من المسجد الأقصى دون قيود أو شروط، واصفة العدوان الإسرائيلي على المعتكفين فيه بالانتهاك الصارخ.

وأشارت الخارجية إلى وجوب الحماية القصوى وغير المشروطة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما يشمل ضمان حرية العبادة.

كما نقلت وكالة وفا الفلسطينية عن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن قوله في تصريح صحفي: “إننا ندين العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومدينة القدس”.

وطالب مارتن باحترام الوضع الراهن في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

بدورها وكيل وزارة العلاقات الخارجية التشيلية غلوريا ديلا فونتي أكدت خلال اجتماع مع السفراء العرب المعتمدين لدى بلادها بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى موقف بلادها الداعم لحقوق الإنسان ما ينسجم مع سياستها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

وأشارت ديلا فونتي إلى البيان الذي صدر عن حكومة بلادها والذي عبرت فيه عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي وقعت في المسجد الأقصى، داعية إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي والديني لهذا المكان المقدس للمسلمين.

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