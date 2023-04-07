من فوز المجد على الكرامة في الدوري الممتاز

الجمعة / 7 / 04 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الجعفري يبحث مع وزير خارجية أبخازيا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
2023-04-07
الدفاع الروسية: الإرهابيون في إدلب يعدون لهجمات استفزازية على مناطق آمنة ومواقع للجيش السوري
2023-04-06
معرض للآثار السورية في المتحف الوطني التشيكي
2023-04-06
الوزيرة مشوح: العلاقات الثقافية السورية الإيرانية أسست على قواسم مشتركة واحترام متبادل
2023-04-06
العمراني خلال لقائه ريفنينكو: نقدر المبادرات الإنسانية لبيلاروس تجاه الشعب السوري
2023-04-06
الجعفري يبحث مع باتالوفا سبل إرسال المساعدات الإغاثية إلى متضرري الزلزال
2023-04-06
الاهتمام بأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع عبر مهرجان في العراق بمشاركة سورية
2023-04-06
محليات
طقس الغد: الجو ربيعي دافئ بين الصحو والغائم جزئياً
2023-04-07
توزيع ستة أطنان ونصف من المساعدات الروسية في قرية بيت حجيرة بريف اللاذقية
2023-04-07
مبادرة (الخير خيرك) تؤمن الغذاء والدواء للمحتاجين في منطقة سلحب بريف حماة
2023-04-07
الوزير الرحمون يلتقي السفير الإيراني بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه
2023-04-07
شابان من السويداء يتميزان في مجال الروبوت والبرمجة
2023-04-07
في حي العمارة الدمشقي.. مبادرة مجتمعية للحفاظ على سكبة رمضان
2023-04-07
محاضرة صحية في المركز الثقافي بسجن طرطوس المركزي
2023-04-07
رياضة
الوثبة يفوز على الوحدة ويعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2023-04-07
الجلاء يفوز على الحرية في الجولة التاسعة لدوري كرة السلة للرجال
2023-04-07
فوز الاتحاد أهلي حلب والنواعير على تشرين والوحدة في دوري كرة السلة للرجال
2023-04-06
بمشاركة أربعين دارسة… اختتام دورة الجمباز الإيقاعي
2023-04-06
ريال مدريد يفوز على برشلونة
2023-04-06
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد موعد إقامة كأس آسيا في قطر العام المقبل
2023-04-05
تعادل فريق تشيلسي مع ليفربول بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2023-04-05
اقتصاد
المالية الروسية تعلن عن تحسن في ميزانية البلاد
2023-04-07
135 شركة بمهرجان (صنع في سورية) في صالة تشرين الرياضية بدمشق
2023-04-06
صندوق النقد الدولي يحذر من انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي
2023-04-06
زراعة الحسكة: حقول القمح والشعير خالية من الإصابات المؤثرة
2023-04-06
خبير اقتصادي بريطاني: عقوبات الغرب ضد روسيا جاءت بنتائج عكسية وعززت الروبل
2023-04-06
سيلوانوف يتوقع تحسن وضع الروبل الروسي مع ارتفاع أسعار الطاقة
2023-04-06
زراعة السويداء: الانتهاء من بيع غراس الأشجار المثمرة
2023-04-06
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
السيدة أسماء الأسد تستقبل أبطال تحدي القراءة العربي وأهلهم والمنسقين والمشرفين على المسابقة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف مستشفى للأطفال وبنى تحتية
لبنان يوعز إلى بعثته في الأمم المتحدة بتقديم شكوى لمجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي
التربية: 26 و27 نيسان الجاري موعد تصفيات تحدي القراءة على مستوى المدارس
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة
الرئيس الأسد لـ عمار الحكيم: استقرار الساحة العراقية سياسياً وأمنياً ينعكس إيجاباً على المستوى الإقليمي
صباغ يؤكد للقائم بأعمال سفارة تشيلي انفتاح سورية في علاقاتها مع دول العالم
المهندس عرنوس يبحث مع زيدان التعاون الثنائي بين سورية والعراق ولا سيما في المجال القضائي
الرئيس الأسد يستقبل زيدان والحديث يدور حول العلاقات الثنائية بين سورية والعراق
من فوز المجد على الكرامة في الدوري الممتاز
2023-04-07
تصوير: سامر الشامي
من فوز المجد على الكرامة في الدوري الممتاز
2023-04-07
mousa
سابق
من لقاء الطليعة وجبلة في الدوري الممتاز لكرة القدم
التالي
الدفاع الروسية: واشنطن استأنفت برنامج بناء المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved