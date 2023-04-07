الجعفري يبحث مع وزير خارجية أبخازيا تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

موسكو-سانا

بحث سفير سورية في روسيا الدكتور بشار الجعفري مع وزير خارجية أبخازيا أينال أردزينبا خلال لقائهما اليوم سبل تعزيز التعاون، والتنسيق بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وتركزت المباحثات خلال اللقاء الذي جرى في مقر السفارة السورية في موسكو على زيادة التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي تنفيذاً لرؤية التوجه شرقاً التي تبنتها سورية.

حضر اللقاء سفير جمهورية أبخازيا في موسكو، والوزير المستشار في السفارة السورية الدكتور علاء الدين حمدان.

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