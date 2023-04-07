الوثبة يفوز على الوحدة ويعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

عزز فريق الوثبة صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الوحدة بهدف وحيد في المرحلة الثالثة عشرة، الثانية إيابا من المسابقة.

وسجل هدف الوثبة في المباراة التي جرت على ملعب الجلاء بدمشق محمود اليونس بالدقيقة الـ 35.

وبهذا الفوز رفع الوثبة رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الدوري، في حين تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 10 بالمركز الثامن.

من جانبه حقق المجد فوزه الأول هذا الموسم على حساب مضيفه الكرامة بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب الباسل بحمص.

سجل هدفي المجد كل من سامر خانكان وأسعد الخضر من ركلة جزاء بالدقيقتين 32 و40، فيما سجل هدف الكرامة الوحيد علي غصن بالدقيقة 87.

ورفع المجد رصيده إلى 5 نقاط بالمركز الحادي عشر والأخير، فيما تجمد رصيد الكرامة عند النقطة العاشرة بالمركز السابع.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة الطليعة وضيفه جبلة في ملعب حماة البلدي.

سجل جبلة أولاً بواسطة محمود البحر بالدقيقة 64 وعادله الطليعة عبر محمد زينو من ركلة جزاء بالدقيقة 80.

وأصبح رصيد جبلة 23 نقطة بالمركز الثاني والطليعة 8 نقاط بالمركز التاسع.

وتستكمل مباريات هذه المرحلة غداً بلقاء يجمع الفتوة مع الاتحاد أهلي حلب في ملعب الجلاء بدمشق.

عماد سنقر

الوثبة والوحدة

الطليعة وجبلة

المجد والكرامة

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