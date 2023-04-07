مبادرة (الخير خيرك) تؤمن الغذاء والدواء للمحتاجين في منطقة سلحب بريف حماة

حماة-سانا

أطلقت مؤسسة بصمة شباب سورية في منطقة سلحب بريف حماة الغربي مبادرة “الخير خيرك” لتأمين الدواء وحليب الأطفال يومي الجمعة والسبت طيلة شهر رمضان، لإعانة الأسر الأكثر حاجة وتقديم مساعدات مالية وعينية لهم.

وذكر مشرف بصمة شباب سورية في سلحب مازن الهدر في تصريح لمراسلة سانا أن هذه المبادرة درجت عليها المؤسسة منذ عدة سنوات خلال الشهر الفضيل، مع تجهيز 200 سلة غذائية وتقديمها للأهالي، إضافة إلى منح 100 أسرة مبالغ مالية مقدمة من أهل الخير المغتربين.

ولفت الهدر إلى أن مبادرة توزيع الأدوية على المرضى المحتاجين تشمل عدة أصناف من الأدوية ولا سيما لكبار السن الذين يعانون أمراضا مزمنة مع تأمين حليب للأطفال الرضع والذي تواجه الأسر حالياً صعوبة في تأمينه.

وأوضح الهدر أنه يتم استقبال الأهالي المرضى يومي الجمعة والسبت بإشراف دكتور وصيدلانية لتشخيص أمراضهم وتحديد وصفة العلاج اللازمة لهم من الأدوية، ليصار إلى توزيعها عليهم مجاناً بعد تقديمها من قبل عدد من الأطباء والصيادلة الخيرين والمشاركين في المبادرة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن وصل إلى 600 شخص.

يونس علي متطوع في بصمة شباب سورية، قال: إن الغاية من المبادرة تغطية أكبر شريحة ممكنة من الأهالي المحتاجين والمرضى في منطقة سلحب وما حولها، بينما اعتبرت الصيدلانية المتطوعة هبة خليل أن هدف المبادرة تقديم التوعية والتثقيف الصحي للأسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة خلال الشهر الكريم، وتوزيع الأدوية عليهم مجاناً وتقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم أدويتهم كل يومي جمعة وسبت، مبينة أنه يتم استقبال نحو 50 مريضاً على مدار اليومين.

إيفانا ديوب

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