المالية الروسية تعلن عن تحسن في ميزانية البلاد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة المالية الروسية تسجيل تحسن ملموس في ميزانية روسيا منذ بداية العام الحالي.

وذكرت وكالة نوفوستي أن تقديرات أولية للوزارة أظهرت أن ميزانية البلاد في الفترة من كانون الثاني إلى آذار 2023، سجلت عجزاً بقيمة 2.4 تريليون روبل وبذلك تكون الميزانية سجلت تحسناً طفيفاً.

وقالت الوزارة في بيان: إن نفقات الميزانية ارتفعت من كانون الثاني إلى آذار بنسبة 34 بالمئة إلى 8.077 تريليونات روبل، فيما وصل حجم الإيرادات في نفس الفترة إلى 5.677 تريليونات روبل، بانخفاض نسبته 21 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2022.

وفي شباط الماضي أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أنه سيتم الوفاء بجميع التزامات الإنفاق في الميزانية الروسية المخطط لها لعام 2023، مشيراً إلى وجود موارد كافية لذلك.

وأبقت وزارة المالية الروسية الشهر الماضي على توقعاتها حول عجز الميزانية دون تغيير، وقالت: إن العجز في العام 2023 لن يزيد على 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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