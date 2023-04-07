الناقد غنيم: رواية (صعوداً نحو الحب) تطرح مواضيع إنسانية متنوعة

دمشق-سانا

أقامت المحطة الثقافية في جرمانا لقاء أدبياً تضمن قراءة نقدية في رواية الأديبة أحلام أبو عساف (صعوداً نحو الحب) بين فيها الناقد الدكتور غسان غنيم بعض ميزات الرواية.

رئيسة المحطة الثقافية رمزة خيو التي أدارت اللقاء، أشارت إلى بعض جماليات الرواية، وعدد الروايات التي نشرتها وأهمية وجود المرأة في كتاباتها.

ورأى الناقد غنيم أن رواية (صعوداً نحو الحب) تستعرض موضوعات كثيرة ومتنوعة خلال الأحداث التي عاشها بطلها (عدنان جايد الدمشقي) فنرى أثر الخلافات الزوجية على مصير الأبناء، وقسوة الذكورة أحياناً ورضوخ المرأة تحت نير العادات والتقاليد وتناقضات المواقف السلبية والإيجابية.

وأشار غنيم إلى محاولة الروائية أن تكون حيادية تجاه أحداث الرواية وشخصياتها، حيث أرخت الزمام للأحداث وتركتها تقدم ذاتها في حيادية واستقلال عن المؤلف، لتصل إلى أهمية الحب الذي يتجاوز العقبات، إضافة إلى طروحات أخرى في الراوية.

وفي مداخلتها أوضحت الكاتبة هند الراضي أن روايات أبو عساف الأربعة تملك مستوى جيداً وهي تتبنى مواقف اجتماعية وإنسانية مهمة، وتحظى بعلاقات محبة نظراً لنهجها الحيادي.

وقدم الحضور عدداً من المداخلات، ثم وقعت أبو عساف الراوية في صالة المحطة الثقافية.

محمد خالد الخضر

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