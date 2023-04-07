الصين تجدد احتجاجها على زيارة تساي إنغ ون للولايات المتحدة

واشنطن-سانا

جددت الصين معارضتها الشديدة لقيام واشنطن بترتيب مرور زعيمة السلطات الانفصالية في تايوان تساي إنغ-ون بالولايات المتحدة، واجتماعها مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، معتبرة أن هذه الخطوة انتهاك صارخ لمبدأ “صين واحدة” والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة قوله في تصريحات: إنه في تجاهل للاحتجاجات والتحذيرات الرسمية المتكررة من جانب الصين أصر الجانب الأمريكي على ترتيب مرور “تساي إنغ- ون” بالولايات المتحدة واجتماعها مع مكارثي، فضلا عن أعضاء من حزبين بالكونغرس.

وأضاف المتحدث الصيني: إن هذه الخطوة تنتهك بشكل صارخ مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وترسل إشارة خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى بـ “استقلال تايوان”، معرباً عن احتجاج الصين الشديد ومعارضتها الحازمة لهذا التصرف، مؤكداً أنها سترد بحزم على هذه الخطوة.

وأكد المتحدث الصيني أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين وتمثل ركيزة الأساس السياسي الذي تقوم عليه العلاقات بين بكين وواشنطن، وأول خط أحمر يجب عدم تجاوزه أبداً في هذه العلاقات الثنائية، مضيفاً: “في الوقت الذي يعلن فيه الجانب الأمريكي التزامه بسياسة صين واحدة وعدم تأييده لما يسمى ب”استقلال تايوان” أو “صينين” أو “صين واحدة وتايوان واحدة”، يواصل في الوقت ذاته التحايل على مبدأ “صين واحدة” وتفريغه من مضمونه، ويكثف التفاعلات الرسمية مع تايوان ويقوم ببيع الأسلحة لتايوان ويعمق الاتصالات العسكرية معها”.

واعتبر المتحدث أن مرور تساي إنغ-ون ليس مجرد مرور بقدر ما هو محاولة للسعي إلى تحقيق اختراقات والترويج لـ “استقلال تايوان”، مشيراً إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ “صين واحدة” وبنود البيانات المشتركة الثلاثة، والوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مناسبات متعددة، والتوقف عن رفع مستوى علاقات واشنطن مع تايوان.

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