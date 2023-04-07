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وزير الدفاع اللبناني: الجيش جاهز للتصدي لأي عدوان

2023-04-07

بيروت-سانا

أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم استعداد وجاهزية الجيش اللبناني للتصدي لأي عدوان يستهدف البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن سليم قوله خلال لقائه نظيره الإيطالي غويدو كروسيتو: إن التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري يشكلان تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.

وأكد سليم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وحرص جيش البلاد على أقصى درجات التعاون مع اليونيفيل، وضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار، والهدوء في الجنوب، وفي الوقت نفسه تمتع الجيش بالجهوزية الدائمة للتصدي لأي عدوان.

بدوره نوه كروسيتو بالكفاءة العالية للجيش اللبناني وبمتانة التعاون بين جيشي البلدين.

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