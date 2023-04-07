محاضرة صحية في المركز الثقافي بسجن طرطوس المركزي

طرطوس-سانا

التعريف بالأمراض الجلدية السارية والمعدية وأسبابها وطرق علاجها والوقاية منها، كان محور المحاضرة الصحية التي أقامتها مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية والمجتمعية بالمركز الثقافي في سجن طرطوس المركزي.

الرائد محمد شاهين مدير المركز الثقافي بسجن طرطوس، أكد في تصريح لمراسلة سانا أهمية المعلومات المقدمة للنزلاء والتي أعطتهم فكرة عامة عن الأمراض الجلدية الأكثر شيوعاً.

وبين شاهين أن هذه المحاضرة تأتي ضمن نشاطات وبرامج تثقيفية توعوية، تقام بمختلف السجون بناءً على الاتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الثقافة، لرفع الوعي الصحي بشكل خاص والثقافي عموماً لنزلاء السجن.

بدورها المشرفة على المركز الثقافي بسجن طرطوس ميسون علي بينت أن خصوصية المكان تتطلب إقامة فعاليات وأنشطة بمختلف المجالات، بهدف رفع السوية المعرفية للنزلاء وخصوصاً في الجانب الصحي.

وأوضحت الدكتورة زبيدة علي اختصاصية الأمراض الجلدية، أنها تحدثت في المحاضرة التي اتخذت شكلاً تفاعلياً مع نزلاء السجن عن محاور عدة، كطرق انتقال الآفة أو المرض الجلدي والوقاية منه وأهم الأسباب التي تؤدي للإصابة به، والعلاجات المستخدمة في الأمراض الجلدية الأكثر شيوعاً وانتشاراً وهي الجرب والقمل والدمامل والفطور، إضافة إلى مرض اللاشمانيا.

وأشارت علي إلى أهمية هذه الأنشطة ليكون النزلاء على دراية كاملة للتفريق بين تلك الأمراض، ومعرفة أسباب كل منها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وكيفية التعامل الصحيح معها، في حال الإصابة وفق الأصول الصحية والعلاجية المناسبة.

ونوهت علي بالوعي الكبير والحرص من قبل النزلاء للإحاطة بالمعلومات عن تلك الأمراض، ما يعكس اهتمام وحرص إدارة السجن على تقديم المعلومة الصحيحة من مصادرها المتخصصة.

وأشار عدد من نزلاء السجن إلى أن المعلومات التي تم تقديمها في محاضرة اليوم قيمة جداً، وجعلتهم أكثر قدرة على التمييز وعدم الخلط بين الأمراض الجلدية، وخاصة أن هذا المكان قد يكون نزلاؤه عرضة أكثر للإصابة بهذه الأمراض رغم الاعتناء بالنظافة العامة للسجن، الذي اعتبروه مركزاً لإعادة التأهيل والتدريب لهم عبر الدورات التدريبية والحرفية والتثقيفية التي يتلقونها فيه بشكل دائم.

فاطمة حسين

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