مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مدينة شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

أطلقت جمعية أصدقاء مرضى السرطان (شفاء) بالسويداء اليوم بالتعاون مع جمعية شهبا الخيرية مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء الفحوص اللازمة للسيدات.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان الطبيب عدنان مقلد في تصريح لمراسل سانا، إلى أن المبادرة تأتي استكمالا للعمل الذي تقوم به الجمعية للتشجيع على فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث سبق للجمعية تشكيل لجان نسائية وإحداث عيادات في عدد من مناطق المحافظة لهذه الغاية، وذلك انطلاقا من أهمية هذا الأمر في تخفيف آلام المرضى ورفع نسبة الشفاء، وخاصة مع وجود نسبة إصابات بالمرض تعد مرتفعة في المحافظة قياساً بعدد السكان.

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان مشرف منطقة شهبا منير الطويل، أن المبادرة المقامة بإشراف طبيبات وفريق من المتطوعات تتضمن تقديم خدمات الكشف المبكر والتوعية بالفحص الذاتي، وإجراء فحص الماموغراف أو الإيكو للسيدات ضمن المراكز الصحية المعتمدة من مديرية الصحة أو دور الأشعة الخاصة، التي تقوم الجمعيتان بتغطية نفقات التصوير فيها.

ولفت نائب رئيس جمعية شهبا الخيرية نشأت صالحة إلى أن المبادرة التي تم تأمين المكان اللازم لعملها، هي تأكيد على التشاركية بالعمل بين الجمعيتين بما يخدم المصلحة العامة وللتعاون مع مختلف الفعاليات.

كما تم تقديم محاضرة تحدثت فيها اختصاصية الأورام الدكتورة شروق منذر عن مرض سرطان الثدي، الذي يشكل نسبة 32 بالمئة من مجموع السرطانات التي تصاب بها النساء وأعراضه، والاستقصاءات المتممة عند الشك بحدوثه، واختبارات المسح الموصى بها بالنسبة لهذا المرض، فيما تطرقت اختصاصية الجراحة العامة رهف شرف الدين إلى الحالات التي يتم فيها أخذ الخزعة عند الشك بالإصابة بالمرض.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency