تزويد مزارعي القمح في درعا بالمازوت لزوم السقاية

درعا-سانا

قررت لجنة المحروقات الفرعية بدرعا تزويد مزارعي القمح المروي بدفعة ثالثة من المازوت الزراعي لحاجات السقاية، ما يسهم في تحسين واقع الإنبات.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع المحروقات وليد الجفال في تصريح لمراسل سانا، أن اللجنة خصصت كمية 1.5 ليتر للدونم الواحد المزروع بالقمح كإجراء إسعافي، لتنفيذ رية ثالثة للمحصول، مبيناً أن هذا الإجراء فرضته ضرورات تتعلق بانحباس الأمطار لفترة طويلة.

وشهدت محافظة درعا خلال هذا الموسم أمطارا متفاوتة في أوقات متباعدة، ما استوجب تخصيص مازوت لصالح عمليات السقاية.