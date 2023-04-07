 الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على محيط مدينة صور اللبنانية

بيروت-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدواناً سافراً جديداً على مناطق في محيط مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت قناة المنار اللبنانية أن طائرات الاحتلال أطلقت فجر اليوم ثلاثة صواريخ بمناطق مفتوحة في محيط بلدة القليلة ومخيم الرشيدية في قضاء صور جنوب البلاد قبل أن تغادر الأجواء اللبنانية.

وأشارت القناة إلى تضرر عدة منازل قريبة من المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية أمس بلدتي القليلة والمعلية ووادي زبقين في جنوب لبنان، بذريعة إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency