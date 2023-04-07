الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر، مستهدفاً بغارات مكثفة مختلف مناطق القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مكثفة مستهدفا بالصواريخ مدينة غزة وسط القطاع وشرق خان يونس جنوبه وبيت حانون شماله، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وأضرار بالغة في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين، مشيرةً إلى تحليق مكثف لطيران الاحتلال في سماء القطاع.

إلى ذلك ورداً على جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المقاومة الفلسطينية المستوطنات على أطراف القطاع، حيث دوت صافرات الإنذار في المناطق المستهدفة وأجبر المستوطنون على الفرار إلى الملاجئ.

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