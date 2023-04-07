مقتل ثلاثة مدنيين جراء قصف أوكراني لجمهورية لوغانسك الشعبية

لوغانسك-سانا

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخر بجروح جراء قصف لقوات النظام الأوكراني استهدف محطة حافلات في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن قيادة قوات الجمهورية قولها في بيان اليوم: إن “محطة للحافلات في مدينة ليسيتشانسك التي تقع على خط المواجهة بجمهورية لوغانسك تعرضت لقصف أوكراني ما أدى لوفاة ثلاثة مدنيين وإصابة آخر”.

وينفذ الجيش الأوكراني وفصائل القوميين المتطرفين بشكل يومي قصفاً بالمدفعية والصواريخ يستهدف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومرافق البنية التحتية الحيوية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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