إنجاز المخطط التنظيمي وتأمين مياه الشرب لحي المزرعة بحمص أهم مطالبات الأهالي خلال لقائهم المحافظ

حمص-سانا

تركزت مطالب أهالي حي المزرعة بحمص على ضرورة وضع المخطط التنظيمي للحي، وتأمين مياه الشرب للأهالي وللمدارس وتنفيذ مشروع الصرف الصحي.

كما شملت مطالبات سكان الحي خلال لقائهم اليوم مع محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، إنجاز مشروع البناء الملحق بالمدرسة الثانوية، وإحداث مركز امتحاني للشهادات العامة، ومركز طوارئ كهرباء وتأمين الاتصالات الخليوية، وإنارة شوارع الحي وتحسين واقع الكهرباء.

وأوضح محافظ حمص أن الهدف من الاجتماع إيجاد الحلول لمشاكل سكان الحي، وتلبية احتياجاتهم وفقا للإمكانيات المتاحة عبر برنامج زمني، ووجه خلال الاجتماع كلاً من مديري التربية والمياه والصرف الصحي بتأمين مياه الشرب بدءاً من الأسبوع المقبل للمدارس، ريثما يتم تعزيل وصيانة البئر الموجودة بالمدرسة والتأكد من سلامة مياه الشرب بالحي، لافتاً إلى أهمية معالجة مخالفات البناء العشوائي ضمن القوانين الناظمة.

بدورهم مديرو التربية وفرع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والصحة والكهرباء ورئيس مجلس المدينة، استعرضوا عدداً من المشروعات قيد الانجاز منها مواصلة بناء ملحق الثانوية وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، وتحسين واقع المحولتين الكهربائيتين بالحي، وإحداث مركز طوارئ بعد تأمين البناء من قبل لجنة الحي، وتنفيذ المخطط التنظيمي بعد عرض المخطط على الأهالي ودراسة الاعتراضات، وتخصيص قطعة أرض لبناء مركز صحي بالتنسيق ما بين مديرية الصحة والمؤسسة العامة للإسكان.

وفي ختام اللقاء اطلع المحافظ على واقع ثانوية الشهيد بدر الدين صقر في الحي، ولزوم تزويدها بالأثاث المدرسي اللازم وطلاء جدرانها.

حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة العميد أحمد الفرحان وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

يشار إلى أن عدد سكان حي المزرعة حالياً نحو 8 آلاف نسمة.

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