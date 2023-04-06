الوزيرة مشوح: العلاقات الثقافية السورية الإيرانية أسست على قواسم مشتركة واحترام متبادل

دمشق-سانا

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح خلال استقبالها اليوم السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني في نهاية مهامه كسفير لبلاده لدى سورية أن العلاقات الثقافية بين سورية وإيران كانت مؤسسة على القواسم المشتركة والاحترام المتبادل للخصوصية الثقافية لكل بلد، وأن تطورها كان ثمرة رؤى واضحة وجهود مشتركة تأسست على الغنى الحضاري والعمل الثقافي للبلدين.

بدوره أثنى سبحاني على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثقافية السورية ــ الإيرانية بجهود مشتركة، مؤكداً على تميز الشعب السوري فكرياً وثقافياً وحضارياً، متمنياً استمرار هذه العلاقات بين البلدين.

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