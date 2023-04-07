فقرات ترفيهية ومأدبة رمضانية لأبناء وذوي الشهداء في معهد حلب العلمي

حلب-سانا

احتضن معهد حلب العلمي الخاص للبنات مساء اليوم فعالية مائدة محبة، والتي نظمتها مدرسة العهد الجديد الخاصة التابعة لطائفة الأرمن البروتستانت تكريماً لعوائل وذوي الشهداء، جامعة 50 طفلاً من مختلف مدارس حلب مع أمهاتهم.

وفي تصريح للصحفيين قال رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان إن: فعالية اليوم تمثل عربون وفاء للشهداء الذين ضحوا بدمائهم لتبقى سورية آمنة، وهي عبارة عن صورة لمسيرة التعايش التي يمشي فيها أهالي حلب لتشكيل مجتمع متمكن يجتاز كل الصعاب والعقبات بروح واحدة.

وأوضحت مديرة مدرسة العهد الجديد سونالي غزال أن النشاط وليد خطة مدروسة يتبعها أساتذة المدرسة في مجال السلوكيات وتعزيز روح العطاء لدى الطلاب، وجعله ثقافة عامة في حياتهم، مشيرةً إلى أن شهر رمضان خير فرصة لتجسيد قيم العطاء، وهذا ما دفع إدارة المدرسة إلى تنظيم حملة التبرع بمبالغ نقدية من مصروف الأطفال وألعابهم وتقاسمها مع أمثالهم من الأطفال وخاصة أطفال الشهداء.

وأشار المدرب الرياضي أيمن الخطيب إلى دور تواجد المجتمع الأهلي إلى جانب أبناء الشهداء، وعن مشاركتهم قال: كان لا بد من بدء الفعالية بدعم نفسي للأطفال، والرياضة خير وسيلة لخدمة الهدف المرجو لإسعاد أبناء وبنات الشهداء وتقديم شرح أولي لذويهم عن أهمية الرياضة في مجال الدعم النفسي والمعنوي.

ومن أهالي وذوي الشهداء لفتت ياسمين بكار إلى أهمية الفعالية في خلق جو عائلي من وحي الأعياد ورمضان، بينما رأت أنطونيا مشق أن حضور الأطفال في الفعالية يعزز التشاركية والفرح بعد معاناة جراء صعوبات عديدة منها فقدان الأب والوضع العام جراء الزلزال.

تضمنت الفعالية تكريم زوجات وأبناء الشهداء وتوزيع هدايا وسلل غذائية وحلويات رمضانية.

أوهانيس شهريان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency