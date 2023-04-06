جلنار الكلام: كتاب يشمل بحوثاً في شعر فرحان الخطيب

اللاذقية-سانا

جلنار الكلام، كتاب يحتوي على مقالات ودراسات في شعر الشاعر فرحان الخطيب، أعدته وقدمته الإعلامية رنا سلوم، حيث يشمل ما يقارب أربعين دراسة أدبية ومقالة تتناول قصائد شعرية أو مجموعات ودواوين للشاعر الخطيب، كتبها نقاد وأدباء وشعراء عرب وسوريون ونشروها في وسائل إعلام ورقية والكترونية مختلفة.

وأوضح الشاعر الخطيب لسانا أن الكتاب ينقسم إلى بابين، احتوى الأول على عشرة فصول تحدث فيها النقاد عن بيئته والمرأة والوطن في شعره والقضية الفلسطينية ورؤيته لها، إضافة إلى فصول عن الرثاء والطفولة، مبيناً أنه من النقاد الذين كتبوا في هذه الفصول الدكتور خليل موسى والدكتور ماجد أبو ماضي ورياض طبرة ومدحة عكاش والدكتور ياسين الفاعور.

ويبحث الباب الثاني عناصر بناء القصيدة عند الخطيب وأهمها الحداثة في القصيدة العامودية وتشكيل الصورة المشهدية والومض والخيال الصاعد والقصيدة الملحمية والدلالة والانزياح والبناء الفني في القصيدة العمودية والتفعيلة عند الشاعر، وقد تصدى لهذه المهمة النقدية عدد من أهم النقاد مثل الدكتور غسان غنيم والدكتور فندي الدعبل والدكتور وليد العرفي والدكتور سامي ناصف من مصر وزينب عبد الباقي من لبنان وصلاح صالح من السودان وهيلانة عطاالله وأحلام غانم وغيرهم.

وبينت الكاتبة سلوم أنها تتبعت الشعراء والنقاد الذين واكبوا تجربة الخطيب الشعرية منذ انطلاقتها حتى الآن، والتي اشتملت على ثمانية دواوين شعرية وقد احتوى الكتاب على دراساتهم القيّمة لجميع هذه الدواوين وهي موثقة في الصحف والمجلات السورية والعربية التي ساهمت في إضاءة درب الشعر الشائك والجميل بآن كما ذكر لي الشاعر الخطيب.

ويقع الكتاب الصادر عن دار كيوان للطباعة والنشر في 288 صفحة من القطع الوسط.

والشاعر الخطيب من مواليد السويداء، عضو اتحاد الكتاب العرب، أما الكاتبة سلوم فتعمل في المجال الإعلامي بصحيفة الثورة وهي شاعرة صدر لها مجموعتان هما ملامح جسد منسية وتراتيل روح.

بلال أحمد

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