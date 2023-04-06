مجلس الشعب في ذكرى تأسيس حزب البعث: رفضَ كل أشكال التجزئة والتخلف وشكل جذوة الأمل لصياغة المستقبل المنشود

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن حزب البعث العربي الاشتراكي منذ نشأته رفض كل أشكال التجزئة والتخلف، وشكل جذوة الأمل لدى جماهير شعبنا لصياغة المستقبل المنشود وتحقيق آماله وتطلعاته نحو الأفضل، حيث أصبحت سورية رقماً صعباً على كل الساحات العربية والإقليمية والدولية، وبدأ فيها عصر البناء الشامل.

وأشار المجلس في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن صمود الشعب السوري الوفي لقيمه ومبادئه وبطولات بواسل جيشه البطل والتفافه حول قيادته الحكيمة حققت انتصار سورية على المؤامرة الخبيثة التي حاكتها ضدها قوى الشر والهيمنة، بغية استهداف دورها الفاعل الذي شكل علامة فارقة بين جميع دول المنطقة.

ولفت البيان إلى المسار التصاعدي للعمل الوطني في سورية على كل المستويات ونهج التحديث والتطوير والذي حمل بين جنباته آفاقاً كبيرة نقلت سورية إلى مراحل جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً، الأمر الذي لم يرق لأعدائها فحشدوا لها الإرهابيين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض.

وختم المجلس بيانه بالقول: “إننا في مجلس الشعب نتقدم من جماهير شعبنا بأصدق معاني وعبارات التهنئة بهذه المناسبة الغالية، ونؤكد لهم مجدداً ثقتنا المطلقة ويقيننا التام بأبناء شعبنا السوري ومناضلي حزب البعث ورجال جيشنا الأبطال، وبقدرتهم على استكمال مسيرة النصر وإعادة إعمار وبناء سورية الجديدة المتجددة تحت راية السيد الرئيس بشار الأسد”.

لؤي حسامو

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