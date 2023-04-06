صفي الدين: استهداف الصهاينة للأقصى والنيل من مقدساتنا سيشعل المنطقة بأكملها

بيروت-سانا

أوضح رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني هاشم صفي الدين أنه إذا كان الصهاينة يعتقدون أن بإمكانهم أن يدنسوا المسجد الأقصى فعليهم أن يعرفوا أن السعي لتحقيق أهدافهم باستهداف المقدسات أو استهداف المسجد الأقصى لهدمه أو إحراقه أو النيل من كل مقدساتنا سيشعل المنطقة بأكملها.

وقال صفي الدين في كلمة له اليوم: القدس والمقدسات في فلسطين ليست وحيدة لأن خلفها مئات الملايين من المسلمين الذين يكونون دائماً على أتم الجهوزية، للتضحية من أجلها.

واعتبر صفي الدين أن هذه الأحداث هي فرصة ومناسبة لإعادة التأكيد على الخيار المقاوم الذي تحتاجه أمتنا في فلسطين ولبنان، وفي كل مواقع المواجهة مع الأعداء من أجل أن تبقى أمتنا قوية وتصنع مستقبلها بنفسها.

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