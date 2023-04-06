وقفة تضامنية في رام الله دعماً للأسرى وتنديداً باعتداءات الاحتلال على الأقصى

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في مدينة رام الله بالضفة الغربية بوقفة تضامنية مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي دعماً لهم، وتنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الشهداء والأسرى، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم، وخاصة المرضى الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وسط ظروف اعتقال مأساوية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: إن ما يجري في القدس المحتلة يهدد بإشعال وتفجر الأوضاع في المنطقة، والفلسطينيون لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ مخططاته لتهويد المسجد الأقصى.

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