القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين شمال بغداد

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين شمال العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع: إنه “بعملية نوعية استندت الى معلومات دقيقة تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على مطلوب وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الطارمية، فيما تم إلقاء القبض على إرهابي آخر مطلوب كان يعمل بصفة عنصر أمني ودعم لوجستي مع عناصر عصابات (داعش) الإرهابية ضمن منطقة تل طاسه والهورة”.

وأوضحت المديرية أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهما.

وألقت القوات العراقية القبض أمس على متزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية نفذتها شمال العاصمة بغداد.

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