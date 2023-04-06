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لبنان يحذر من نوايا (إسرائيل) في تهديد السلم والأمن الإقليميين

2023-04-06

بيروت-سانا

حذرت وزارة الخارجية اللبنانية من نوايا الكيان الإسرائيلي التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، والدوليين.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الوزارة قولها في بيان، تعليقاً على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق جنوب لبنان اليوم: إن “لبنان مستعد للتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفل”، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”، مؤكدة حرص الجانب اللبناني على “الهدوء والاستقرار”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف التصعيد الذي يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية اليوم بلدتي القليلة والمعلية ووادي زبقين في جنوب لبنان، بذريعة إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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