تفعيل دور المنظمات الدولية في دعم مشاريع المياه في السويداء

السويداء-سانا

ركز الاجتماع الموسع الذي عقد في محافظة السويداء اليوم مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المنطقة الجنوبية، على تفعيل دور تلك المنظمات في الاستجابة للاحتياجات والمشروعات الملحة التي تتطلب الدعم والتدخل الإسعافي، ولا سيما في قطاع مياه الشرب والري.

وعرض خلال الاجتماع واقع المحافظة والاحتياجات الرئيسية والقطاعات والبنى التحتية الأكثر تضرراً جراء الإرهاب، والحرب وتداعياتها على قطاعات مياه الشرب والري والزراعة والكهرباء والصحة والتعليم والتربية والآثار، إلى جانب المشروعات الأكثر أولوية في كل قطاع، والتدخلات المطلوبة فيها للمساهمة في إعادة التأهيل والترميم والصيانة وتأمين مستلزمات وتجهيزات التشغيل وغيرها، إلى جانب دور المؤسسات الحكومية وفق إمكاناتها المتاحة ومساهمات المجتمع الأهلي.

وشدد محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك خلال الاجتماع على أن المحافظة تحتاج إلى حلول إسعافية عاجلة ولا سيما في قطاع المياه، نتيجة نقص وشح الموارد المائية السطحية، والاعتماد على الآبار الجوفية وكثرة أعطال تجهيزاتها، ما يزيد الحاجة لتأمين معدات عمل للآبار وخاصة المضخات.

وأكد المحافظ ضرورة زيادة المساعدات الغذائية استجابة للحالة المعيشية الصعبة للكثير من الأهالي، وتنفيذ مشروعات زراعية قائمة على إدخال محاصيل تتلاءم مع قلة الامطار، وتصنيع منتجات جديدة من المحاصيل التقليدية الرئيسة كالتفاح والعنب والزيتون واللوز، والإسراع في ترميم المواقع الأثرية التي تأثرت من الزلزال، وإيلاء السويداء الأهمية التي تستحقها في مجال عمل المنظمات الدولية، مبدياً استعداد المحافظة والمؤسسات المعنية لموافاة المنظمات بكل المعلومات والبيانات التفصيلية حول المشروعات ذات الأولوية، وبحث آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات وتقديم كل التسهيلات.

من جهتهم أشار عدد من ممثلي المنظمات الدولية إلى أهمية تزويدهم بكل المعلومات والبيانات لمتابعة القضايا والمشروعات المطروحة مع المنظمات والجهات المانحة، وبحث إمكانية تفعيل التعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية الفاعلة والمؤسسات المعنية، مبينين أن فريقاً من ممثلي المنظمات بدأ في إجراء جولات ميدانية في مناطق المحافظة لتقييم أهم احتياجات الأهالي، ومنوهين في الوقت نفسه بنشاط المجتمع الأهلي من خلال الجمعيات.

شارك في الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والإغاثة رغدى الغوثاني، ومنسق لجنة الإغاثة والمنظمات الدولية في المحافظة المهندس علاء أبو عمار، وعدد من مديري المؤسسات والمديريات ذات الصلة، وعدد من ممثلي المنظمات الأهلية الشريكة.

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