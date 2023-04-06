بهدف المساعدة في إنتاج الأعلاف… توزيع وحدات استنبات شعير بريف السويداء

السويداء-سانا

بهدف مساعدة أبناء القرى في ريف السويداء على إنتاج الأعلاف لمواشيهم بشكل مستدام، وزع متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء وحدات استنبات مائي للشعير على 550 أسرة في 8 قرى بريف المحافظة.

وذكر رئيس فرع الهلال الدكتور نواف قرموشي في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن التوزيع الذي جاء بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يستهدف مساعدة مربي الماشية من الفئات الأشد ضعفاً للمحافظة على سبل عيشهم، مبيناً أن كل وحدة احتوت 200 كيلوغرام بذار شعير، و 10 صوان بلاستيكية مع حاملها، على أن يتولى المتطوعون تدريب المربّين على تقنية الاستنبات المائي للشعير.

ولفت قرموشي إلى أن توزيع الوحدات جاء عقب توزيع 500 كيلوغرام علفاً حيوانياً إلى 400 أسرة من مربي الأغنام والماعز، و كمية 900 كيلو غرام علفاً مركزاً مع أحجار ملحية إلى 150 أسرة من مربي الأبقار.

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