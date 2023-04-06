مبادرة لتوزيع 6500 سلة غذائية رمضانية بحماة

حماة-سانا

تتضمن مبادرة الخير التي انطلقت في مدينة حماة وريفها توزيع 6500 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجاً، وعلى النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الاعاقة، ومن ليس لديه معيل.

المبادرة التي أطلقتها جمعية الرعاية الاجتماعية في حماة تهدف وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية زياد عربو إلى تقديم الدعم لتلك الأسر، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، مشيراً خلال تصريح لمراسلة سانا إلى أنه سبق إطلاق المبادرة عملية تقص لأوضاع الأسر المستهدفة ميدانياً، وتحديد احتياجاتها.

ولفت إلى أن مبادرات الجمعية تشمل توزيع ألبسة لنحو 17 ألف مستفيد في مدينة حماة وريفها، فضلا عن تجهيز 365 سلة غذائية رمضانية وتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال، والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة والمنازل المستأجرة لإيواء المتضررين، وتأمين مستلزماتهم الضرورية، التعاون مع غرفة الصناعة والفعاليات لتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة.

وأشار عربو إلى أن الجمعية تضم كادراً طبياً يساهم في تقديم المساعدة والعون من خلال تأمين معاينات طبية مجانية وتوفير اللقاحات للأطفال، وتأمين أجهزة طبية و(ووكر) وكراسي، فضلاً عن فريق الدعم النفسي والاجتماعي الذي يقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

من جانبه، لفت المسؤول عن المشروعات في الجمعية ياسر جاموس إلى أن الجمعية وبالتعاون مع غرفة الصناعة الداعمة لعملها وزعت ألبسة ومستلزمات أطفال وأدوية للأطفال والعجزة شملت 400 أسرة على مستوى المحافظة من المتضررين من الزلزال، وتستعد لتوزيع دفعة ثانية إلى جانب وجبات الإفطار والمبالغ المالية وسلات النظافة وغيرها.

وأعرب عدد من المتطوعين عن شعورهم بالسعادة، للمشاركة في العمل الخيري في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدين أن هذا العمل منظم ومقسم ويسوده روح واحدة لمساعدة أكبر عدد من المحتاجين.

وكانت جمعية الرعاية الاجتماعية في حماة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع غرفة صناعة حماة وفعاليات المجتمع المحلي والأهلي بحماة مبادرة تأمين إيواء العائلات المتضررة جراء الزلزال وتقديم المساعدات المنوعة لهم، فضلاً عن تشكيل لجان لاستقبال التبرعات المادية والعينية وإيصالها للمتضررين من الزلزال.

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