ترميم ناعورة الجسرية أكبر نواعير مدينة حماة وأشهرها

حماة-سانا

أنهى مجلس مدينة حماة أعمال ترميم وتأهيل ناعورة الجسرية، الواقعة في مدخل حديقة أم الحسن بمركز المدينة.

وأوضح مدير دائرة النواعير في مجلس المدينة المهندس محمد سبع العرب لمراسل سانا، أن أعمال الصيانة والترميم التي شملت تبديل الأجزاء التالفة بالناعورة، هي صيانة جزئية بهدف المحافظة على جمالها ودورانها بشكل جيد، مبيناً أن الأخشاب المستخدمة في عمليات الترميم كانت من أشجار الكينا والسرو والصنوبر.

ولفت إلى أن ناعورة الجسرية تعد من أكبر نواعير مدينة حماة وأشهرها، حيث يبلغ قطرها 15 متراً، وتعرضت نتيجة العوامل الجوية لتلف في أخشابها ما أدى إلى تصدعها وتساقط أجزاء منها، مبيناً أن آخر عملية صيانة لهذه الناعورة جرت نهاية العام 2019.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency