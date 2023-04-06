اختفاء مروحية عسكرية يابانية بالقرب من جزيرة مياكوجيما

طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن اختفاء مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالقرب من جزيرة “مياكوجيما” في محافظة أوكيناوا، جنوب غرب البلاد اليوم.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية “ان اتش كيه” عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم: إن “المروحية التي كانت تحلق حول جزيرة مياكوجيما اختفت من على شاشات الرادار”، مشيرة إلى أن “قوات الدفاع الذاتي اليابانية أطلقت عمليات بحث عن المروحية”.

وأوضح المسؤولون أن “المروحية وهي من طراز “متسوبيشي اتش يو اتش 60 جيه ايه” كانت تقل 10 أشخاص، وكانت تحلق قرب جزيرة مياكوجيما في مدينة اوكيناوا إلا أن الرادار لم يتمكن من رصدها لاحقاً، حيث كان من المفترض أن تعود إلى الجزيرة مرة أخرى عقب إقلاعها بساعة”.

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