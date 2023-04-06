SCS-NET
الشريط الإخباري

إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك الروسية

2023-04-06

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن قوات الأمن أحبطت اليوم محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة.

وقال بوغوماز في قناته على موقع تلغرام اليوم: “أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي في مقاطعة بريانسك محاولة تسلل إلى أراضي روسيا بالقرب من قرية سلوتشوفسك بمقاطعة بوغار قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تضم 20 فرداً”.

وأشار بوغوماز إلى تعرض إحدى القرى الحدودية مع أوكرانيا للقصف بقذائف هاون أطلقت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

وكانت محاولة تسلل مماثلة إلى مقاطعة بريانسك جرت مطلع آذار الماضي، عندما قامت مجموعة أوكرانية مؤلفة من 50 مسلحاً بالتسلل إلى قرية ليوبتشاني وإطلاق النار على السيارات والمدنيين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل، وقد تمكنت القوات الروسية من القضاء عليها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الرئيس بوتين: احتجاز أشخاص رهائن في مقاطعة بريانسك الروسية عمل إرهابي

موسكو-سانا وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتجاز مسلحين أوكرانيين عدداً من الأشخاص رهائن في مقاطعة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved