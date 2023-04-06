إحباط محاولة تسلل مجموعة تخريب أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز أن قوات الأمن أحبطت اليوم محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة.

وقال بوغوماز في قناته على موقع تلغرام اليوم: “أحبطت قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي في مقاطعة بريانسك محاولة تسلل إلى أراضي روسيا بالقرب من قرية سلوتشوفسك بمقاطعة بوغار قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية تضم 20 فرداً”.

وأشار بوغوماز إلى تعرض إحدى القرى الحدودية مع أوكرانيا للقصف بقذائف هاون أطلقت من الجانب الأوكراني في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فقط.

وكانت محاولة تسلل مماثلة إلى مقاطعة بريانسك جرت مطلع آذار الماضي، عندما قامت مجموعة أوكرانية مؤلفة من 50 مسلحاً بالتسلل إلى قرية ليوبتشاني وإطلاق النار على السيارات والمدنيين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل، وقد تمكنت القوات الروسية من القضاء عليها.

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