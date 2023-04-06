مركبة الفضاء الروسية (سويوز إم إس23) تنفذ تدريبات على إعادة الالتحام

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) اليوم أن مركبة الفضاء (سويوز إم إس23) انفصلت عن وحدة البحث المصغرة (بويسك) بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، وذلك في إطار تدريبات.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن رائد الفضاء سيرغي بروكوبييف نفذ تدريبات على إعادة الالتحام بالمركبة الفضائية (سويوز إم إس23) في الوضع اليدوي في الوقت الذي بقي فيه رائدا الفضاء دميتري بيتلين من روس كوسموس وفرانك روبيو من وكالة الفضاء الأميركية ناسا داخل المركبة.

وكانت روس كوسموس أعلنت في وقت سابق أن تدريبات إعادة الالتحام مطلوبة، لتوفير نشاط آمن خارج المركبات بموجب برنامج روسي.

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