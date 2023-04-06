بوليتيكو: خلاف أوروبي على جنسية شركات تصنيع الذخيرة لصالح كييف

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وجود خلاف أوروبي حول إبرام عقود شراء الأسلحة لأوكرانيا مع شركات من الاتحاد الأوروبي فقط أو إتاحة المجال أمام مصنعين من دول أخرى.

وحققت شركات تصنيع الأسلحة الغربية، ولا سيما الأمريكية قفزات قياسية في أرباحها، بسبب أزمة أوكرانيا وضخ السلاح والذخائر على نحو متواتر ومستمر لدعم النظام في كييف.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولاً مثل فرنسا واليونان وقبرص تدعم إبرام عقود لشراء ذخيرة لصالح كييف مع شركات من داخل الاتحاد الأوروبي، فيما لفتت مصادر أوروبية إلى ضرورة أن تقوم مفوضية أوروبا بتحديد إمكانات شركات الاتحاد قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص.

وفي حين أشار دبلوماسيان أوروبيان إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على نقل كميات كبيرة من الذخيرة إلى كييف، رغم الخلافات حول هوية الشركات المنتجة حتى الآن، فيما أكدت بوليتيكو وجود مخاوف من افتقار الصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي إلى القدرة على إنتاج العدد المطلوب من القذائف بسرعة.

ومع استمرار التصعيد الغربي على الجبهتين العسكرية والسياسية في أوكرانيا تنتظر شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية تحقيق أرباح بعشرات مليارات الدولارات من استخدام الدبابات والمدرعات القتالية الرئيسية التي دفعت بها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى كييف.

وكخطوة استباقية كانت شركة راينميتال الحكومية الألمانية وظفت ألفي عامل جديد لمواجهة زيادة الطلبيات والمبيعات المتوقعة، فيما تلقت مجموعة (بي إيه إي سيستمز) البريطانية طلبيات من لندن لتصنيع قذائف المدافع، كما تلقت شركة ساب السويدية طلبيات من بريطانيا والسويد لتوريد القذائف المضادة للدبابات من نوع (نلو).

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency