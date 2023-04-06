إيران: الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف بشكل ممنهج البنية التحتية الحيوية في سورية

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل منهجي ومتعمد البنية التحتية الحيوية في سورية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أكد إيرواني أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعماله العدوانية ضد سورية دون أي عقاب من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال إيرواني: “خلال الأشهر الأخيرة انتهك الكيان الإسرائيلي علانية القوانين الإنسانية، واستهدف بشكل منهجي ومتعمد البنية التحتية الحيوية في سورية، بما في ذلك مطارا دمشق وحلب الدوليان، وهما طريقان حيويان للمساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة بعد الزلزال الأخير، وقد تضررت البنية التحتية الحيوية لسورية بشكل كبير”.

وأضاف: “يجب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها، ويجب عدم التسامح مع الأعمال التي تقوضها”، مشدداً على أنه وبسبب العدوان الإسرائيلي وبالنظر إلى العواقب الخطيرة لهذه الأعمال غير القانونية والإجرامية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين فضلا عن التحديات الخطيرة لسيادة القانون، فإنه يجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذه الانتهاكات، ومساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن جميع أعماله المنافية للقوانين الدولية.

ودعا إيرواني مجلس الأمن إلى التخلي عن النهج المزدوج والوفاء بواجباته القانونية، من خلال الإدانة الواضحة للانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency