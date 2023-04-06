الصين تجدد معارضتها جميع أشكال التعامل بين الولايات المتحدة وتايوان

بكين-سانا

جددت الصين معارضتها وبشدة جميع أشكال التعامل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وكذلك أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان الانفصالية إلى الولايات المتحدة تحت أي مسمى أو بأي ذريعة.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث رسمي باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية قوله في تصريحات اليوم حول زيارة زعيمة تايوان تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة: “نحن نعارض بشدة جميع أشكال التعامل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان، وكذلك أي زيارة تقوم بها زعيمة سلطات تايوان إلى الولايات المتحدة تحت أي مسمى أو بأي ذريعة”.

وأضاف: إن “الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال اتصال الجانب الأمريكي بسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، والذي ينتهك مبدأ صين واحدة، والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة”.

وحث المتحدث الصيني الجانب الأمريكي على احترام التزامه السياسي الجاد الذي تعهد به تجاه الصين بشأن مسألة تايوان، ووقف تدخله السافر في الشؤون الداخلية للصين، ووقف تعامله الرسمي مع تايوان.

بدوره أعرب مكتب عمل تايوان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن إدانته لاجتماع زعيمة تايوان تساي إنغ ون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، واعتبرها خطوة استفزازية.

وقال في بيان: إن اجتماع زعيمة تايوان مع مكارثي خطوة استفزازية أخرى من سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، لمواصلة التواطؤ مع الولايات المتحدة والتشبث بدعم الولايات المتحدة للسعي إلى الانفصال.

وقال المكتب: “سنتخذ إجراءات حازمة لمعاقبة القوى الانفصالية الساعية إلى انفصال تايوان، وسوف نحافظ بحزم على سيادة الصين وسلامة أراضيها”، مؤكداً أن تحقيق إعادة التوحيد الكامل للصين هو طموح مشترك لجميع أبناء وبنات الأمة الصينية.

وأكد البيان أنه لا يوجد في العالم سوى صين واحدة وتايوان جزء من الصين، وأن مبدأ “صين واحدة” هو قاعدة معترف بها عالمياً في العلاقات الدولية، وإجماع مقبول من المجتمع الدولي، وأن حل مسألة تايوان شأن داخلي يخص الصين والشعب الصيني، ولا يحتمل أي تدخل خارجي.

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