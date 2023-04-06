تراجع أسعار النفط

طوكيو-سنغافورة-سانا

تراجع النفط اليوم إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي، بعدما أعلنت مجموعة أوبك بلس عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلاً عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 74 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 84.25 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 79.88 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 5.5 بالمئة هذا الأسبوع ليتجها صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، بعد أن أعلنت مجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجين مستقلين عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.7 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

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