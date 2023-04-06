الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، داعية سلطات الاحتلال إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان رفض دولة الإمارات لجميع الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد، مشدداً على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

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