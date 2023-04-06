تواصل الإدانات لاقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين

بروكسل-سانا

أبدى الاتحاد الأوروبي استياءه من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، مطالباً بالحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة.

وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، وفق وكالة وفا الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق أدانت الجزائر إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، مناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيداً خطيراً وتأجيجاً لمشاعر جميع المسلمين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر عنها اليوم: “إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثل تعدياً سافراً على الأماكن المقدسة وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية”، مجددة التأكيد على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بدورها حذرت الأردن من استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي.

وشددت الخارجية الأردنية وفق وكالة بيترا أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى وعلى حق الفلسطينيين في تأدية شعائرهم الدينية.

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